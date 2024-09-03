В Башкирии школьница выпрыгнула из движущегося автобуса

В Нефтекамске старшеклассница серьезно пострадала, выпрыгнув из движущегося автобуса. Как сообщает информационный портал «Время новостей. Нефтекамск», школьница пропустила свою остановку, нажала на кнопку аварийного открывания дверей и выпрыгнула из транспорта. Водитель автобуса обратила внимание на открытые двери, притормозила и закрыла их. Пассажиры, которые во время инцидента находились в салоне, ничего не сказали об инциденте.

При падении девушка получила серьезные травмы. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе министерства здравоохранения РБ, пациентка находится в нейрохирургии в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Башкирии в массовом ДТП пострадали два человека.