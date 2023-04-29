В Белорецком районе Башкирии зафиксировано ДТП со смертельным исходом. По данным Госкомитета РБ по ЧС, авария произошла на переезде через реку Яндык в селе Серменево. Водитель явно не справился с управлением, «пятнадцатая» скатилась с дороги и опрокинулась. Водитель 1987 года рождения погиб на месте. Пассажиры — 1995, 1989, 1986 годов рождения, получили различные травмы.