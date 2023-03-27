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Сегодня, 11:57

В Уфе перед судом предстанет экс-полицейский, обвиняемый в фальсификации

Следственный отдел по Кировскому району Уфы завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника инспекции по личному составу МВД республики по обвинению в преступлении по статье «фальсификация доказательств по административному делу».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе СУ СКР по РБ, обвиняемый, управляя личным автомобилем в декабре 2021 года, был остановлен сотрудниками ГИБДД. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения мужчина отказался, за что на него был составлен протокол об административном правонарушении. В ходе судебного разбирательства обвиняемый, желая избежать ответственности и последующих негативных последствий на службе, представил в суд сфальсифицированную видеозапись, свидетельствующую о том, что он находился на пассажирском сиденье. На основании подложного доказательства производство по делу было прекращено, в связи отсутствием состава административного правонарушения.

В ходе служебной проверки в МВД республики были выявлены признаки фальсификации, в связи с чем инициировано обжалование судебного решения.

По данным эксперта, файл не является исходным, кроме того, одежда обвиняемого полностью не соответствует той, в которой он был в момент правонарушения. Впоследствии суд кассационной инстанции отменил решение мирового судьи и привлек полицейского к административной ответственности.

Обвиняемый не признал свою вину. Он был уволен из органов МВД по отрицательным основаниям. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что Бижбулякский межрайонный суд оставил без изменения постановление мирового судьи судебного участка по Ермекеевскому району в отношении бывшего сотрудника полиции. Экс-правоохранителя привлекли к административной ответственности за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. Ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем сроком на один год шесть месяцев.

Автор:Дарья Субботина
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