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Вчера, 19:27

В Уфе отец троих детей погиб на рабочем месте при взрыве колеса «КамАЗа»

СКР по РБ
Фото:СКР по РБ

В Уфе, в Нагаево, днем 27 марта на территории службы по благоустройству микрорайона Сипайлово Октябрьского района произошел несчастный случай на производстве. Как сообщили «Башинформу» родственники погибшего мужчины, по предварительным данным, он скончался при взрыве колеса «КамАЗа».

«Во время работ по шиномонтажу произошел взрыв колеса. Дядя, который трудился в этой организации водителем, как раз накачивал его. Он погиб на месте. В этот момент рядом никого не было, он был один, никто его не страховал, — проинформировала собеседница информагентства. —  Возможно, не были соблюдены требования безопасности, у них не предусмотрено, чтобы кто-то эти работы выполнял, поэтому водители сами накачивают шины, ремонтируют транспорт».

На место происшествия были вызваны сотрудники скорой помощи, полиции.

«О смерти дяди нам никто не сообщил. Родной брат погибшего работает в скорой помощи — его коллеги увидели знакомую фамилию, так все и выяснилось. Узнали спустя час после трагедии. Сейчас едем на место работы дяди, чтобы во всем разобраться», — добавила родственница.

Известно, что у 60-летнего погибшего остались трое детей, один из них сейчас принимает участие в СВО.

«Башинформ» обратился за комментарием по поводу случившегося в пресс-службу СУ СКР по РБ.

«По факту смерти мужчины, 1963 года рождения, в результате разрыва покрышки колеса «КамАЗа» при его накачке на территории МБУ «Служба по благоустройству микрорайона «Сипайлово», следственным отделом по Октябрьскому району СУ СКР по РБ проводится доследственная проверка, — проинформировали в ведомстве. — Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, инициирована проверка в Госинспекции труда. По результатам лицам, ответственным за соблюдение требований охраны труда, будет дана правовая оценка».

Автор:Дарья Субботина
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