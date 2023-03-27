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Сегодня, 11:32

В Уфе молодой водитель за рулем «ВАЗ-21099» сбил 17-летнюю девушку и покинул место ДТП

ОГИБДД по Уфе
Фото:ОГИБДД по Уфе

В Уфе вечером 26 марта водитель за рулем «ВАЗ-21099» во дворе дома № 71/1 по улице Богдана Хмельницкого начал трогаться с места и в этот момент допустил наезд на 17-летнюю девушку, которая находилась перед машиной. Несовершеннолетнюю с различными травмами доставили в медучреждение, после оказания помощи ее отпустили.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе столичной госавтоинспекции, водитель покинул место дорожной аварии. Сотрудники ГИБДД его нашли. Виновником аварии оказался 18-летний парень, который не имел водительского удостоверения.

«За данные правонарушения юноша был привлечен к ответственности по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», а также по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ «Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся», — проинформировали в ведомстве.

По факту ДТП ведется разбирательство.

Автор:Дарья Субботина
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