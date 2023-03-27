В Башкирии машинист плавучего крана упал с высоты

Гострудинспекция в Башкирии приступила к расследованию несчастного случая, в результате которого пострадал 48-летний работник ООО «Судоремонтно-судостроительный завод». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл 22 марта после завершения ремонтных работ. Машинист плавучего крана при спуске с трапа упал с высоты четырёх метров и получил тяжёлую сочетанную травму.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося, отметили в региональной гострудинспекции.