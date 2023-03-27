В Башкирии инспекторы ДПС задержали водителя, накопившего 127 штрафов за нарушения ПДД

В Кармаскалинском районе на 15 км автодороги Уфа - Инзер - Белорецк сотрудники ДПС остановили автомобиль «Санг Йонг», под управлением 65-летнего мужчины. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, федеральная база показала, что мужчина накопил порядка 127 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму свыше 200 тысяч рублей.

«В отношении водителя составлено 25 административных материалов по ст. 20.25 КоАП РФ об уклонении от исполнения административного наказания. Информация передана Федеральной службе судебных приставов для принятия решения», — проинформировали в ведомстве.



Сотрудники ГИБДД и дальше будут выявлять на дороге злостных неплательщиков.