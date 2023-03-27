В Башкирии годовалая девочка опрокинула на себя кипяток

В Туймазинском районе с маленькой девочкой произошел несчастный случай. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, накануне вечером годовалая малышка опрокинула на себя стакан с кипятком.

«Пострадавшую с ожогами экстренно доставили в местную больницу. Медики осмотрели девочку и диагностировали термический ожог первой и второй степени грудной клетки и живота. Ее поместили в отделение реанимации, ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказал собеседник информагентства.