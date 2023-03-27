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Вчера, 17:19

В Башкирии 3-летний ребенок покалечился в батутном центре

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Туймазинском районе днем 26 марта малолетний ребенок получил увечья в батутном центре. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в экстренных службах, по предварительным данным, трехлетний мальчик пришел с родными в центр развлечений.

«Находясь в батутном центре, он неудачно упал. Потребовалась помощь медиков. Врачи диагностировали закрытый перелом лучевой кости руки», — рассказал собеседник информагентства.

Ребенка поместили в травматологическое отделение Туймазинской центральной районной больницы.

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