Уфимец устроил кровавую бойню в доме своего знакомого: полицейские остановили его, применив оружие

В Уфе полицейские совместно с росгвардейцами задержали 52-летнего подозреваемого в совершении убийства. На месте происшествия в отношении нападавшего стражами порядка было применено табельное оружие.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, ночью 22 марта в полицию Уфы поступило сообщение о том, что между двумя мужчинами произошел конфликт — один порезал другого, в итоге 39-летний потерпевший скончался. На место инцидента прибыли стражи порядка. В хозяйственном блоке на прилегающей территории двора, расположенного по улице Мелеузовской, было обнаружено тело убитого.

По предварительным данным, 22 марта около 20.30 потерпевший, находясь на кухне у себя дома, распивал алкоголь с 52-летним мужчиной. Между ними произошел словесный конфликт. Супруга, находящаяся в соседней комнате с ребенком, сделала замечание. Подозреваемый схватил со стола нож и нанёс резаную рану руки жене потерпевшего, а затем и смертельное ранение её мужу. Злоумышленника обнаружили около дома, где произошло преступление. Он вёл себя агрессивно и высказывал угрозы о физической расправе. Внезапно, вырвав деревянный штакетник из забора и размахивая им, мужчина бросился в сторону правоохранителей. Сотрудники полиции сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и в сторону нападавшего. При этом он успел нанести удар одному из полицейских. Мужчину с огнестрельными ранениями доставили в одну из городских больниц.

В пресс-службе СУ СКР по РБ проинформировали, что по данному факту в отношении 52-летнего жителя Уфы возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «угроза применения насилия в отношении представителя власти».

«В настоящее время подозреваемый находится в больнице, следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, им способствовавшие», — добавили в ведомстве.