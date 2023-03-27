Новости Башкортостана и Уфы
76.45
0
82.39
0
76.25
+1.26
5+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 11:10

Уфимец устроил кровавую бойню в доме своего знакомого: полицейские остановили его, применив оружие

СУ СКР по РБ
Фото:СУ СКР по РБ

В Уфе полицейские совместно с росгвардейцами задержали 52-летнего подозреваемого в совершении убийства. На месте происшествия в отношении нападавшего стражами порядка было применено табельное оружие.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе МВД по РБ, ночью 22 марта в полицию Уфы поступило сообщение о том, что между двумя мужчинами произошел конфликт — один порезал другого, в итоге 39-летний потерпевший скончался. На место инцидента прибыли стражи порядка. В хозяйственном блоке на прилегающей территории двора, расположенного по улице Мелеузовской, было обнаружено тело убитого.

По предварительным данным, 22 марта около 20.30 потерпевший, находясь на кухне у себя дома, распивал алкоголь с 52-летним мужчиной. Между ними произошел словесный конфликт. Супруга, находящаяся в соседней комнате с ребенком, сделала замечание. Подозреваемый схватил со стола нож и нанёс резаную рану руки жене потерпевшего, а затем и смертельное ранение её мужу. Злоумышленника обнаружили около дома, где произошло преступление. Он вёл себя агрессивно и высказывал угрозы о физической расправе. Внезапно, вырвав деревянный штакетник из забора и размахивая им, мужчина бросился в сторону правоохранителей. Сотрудники полиции сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и в сторону нападавшего. При этом он успел нанести удар одному из полицейских. Мужчину с огнестрельными ранениями доставили в одну из городских больниц.

В пресс-службе СУ СКР по РБ проинформировали, что по данному факту в отношении 52-летнего жителя Уфы возбуждено уголовное дело по статьям «убийство» и «угроза применения насилия в отношении представителя власти».

«В настоящее время подозреваемый находится в больнице, следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причины и условия, им способствовавшие», — добавили в ведомстве.
Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика