Пьянству за рулем - бой! Глава ГИБДД по Башкирии сообщил о результатах массовых рейдов

Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале сообщил о результатах массовых рейдов, которые прошли в регионе в прошедшие выходные.

«Задержано 112 нетрезвых водителей — таков итог профилактических рейдовых мероприятий, проведённых госавтоинспекцией Башкортостана в выходные дни. Всего выявлено порядка пяти тысяч нарушений правил дорожного движения», — проинформировал руководитель ведомства.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что 24-25 марта во время проведения рейдов, направленных на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, сотрудники полка ДПС Уфы проверили около 300 машин и пресекли 41 нарушение требований ПДД. Кроме того, были задержаны четыре водителя, управлявших машинами в состоянии алкогольного опьянения.