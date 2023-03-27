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Сегодня, 12:41

Пьянству за рулем - бой! Глава ГИБДД по Башкирии сообщил о результатах массовых рейдов

Валерий Шахов
Фото:Валерий Шахов

Глава ГИБДД по Башкирии Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале сообщил о результатах массовых рейдов, которые прошли в регионе в прошедшие выходные.

«Задержано 112 нетрезвых водителей — таков итог профилактических рейдовых мероприятий, проведённых госавтоинспекцией Башкортостана в выходные дни. Всего выявлено порядка пяти тысяч нарушений правил дорожного движения», — проинформировал руководитель ведомства.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что 24-25 марта во время проведения рейдов, направленных на пресечение административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, сотрудники полка ДПС Уфы проверили около 300 машин и пресекли 41 нарушение требований ПДД. Кроме того, были задержаны четыре водителя, управлявших машинами в состоянии алкогольного опьянения.

Видео:ГИБДД по РБ
Автор:Дарья Субботина
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