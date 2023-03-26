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Сегодня, 10:34

В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности встречного ДТП на набережной в Уфе

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Кировском районе Уфы поздно вечером 25 марта на улице Аульной столкнулись «Шкода Суперб», под управлением 27-летнего уфимца, и «Мазда 6», которой управлял 27-летний мужчина.

В аварии пострадал 25-летний пассажир «Мазды» — он обратился за медицинской помощью.

«При просмотре видеорегистратора одного из очевидцев установлено, что водитель «Шкоды» ехал по полосе, предназначенной для встречного движения, также при проверке документов, федеральная информационная база показала, что мужчина ранее был лишён водительских прав. В отношении него составлены два административных материала по статьям «выезд на полосу, предназначенной для встречного движения» и «управление транспортным средством будучи лишенным права управления», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Машину поместили на специализированную стоянку. По факту ДТП начато разбирательство.

Автор:Дарья Субботина
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