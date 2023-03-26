В Башкирии произошли несчастные случаи на воде

Главное управление МЧС по Башкирии сообщает об обнаружении людей в воде. Так, накануне в Туймазинском районе спасателями извлечено из реки Туймазинка и передано сотрудникам полиции тело мужчины. Обстоятельства происшествия уточняются, проводятся следственные мероприятия.

В Стерлитамаке, возле сточной трубы от ливневых колодцев вблизи реки Ольховка также обнаружен мужчина без признаков жизни. Спасателями тело мужчины извлечено и передано сотрудникам полиции. Личность и обстоятельства происшествия уточняются.​