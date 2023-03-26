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Сегодня, 04:18

В Башкирии произошли несчастные случаи на воде

ГУ МЧС по РБ
Фото:ГУ МЧС по РБ

Главное управление МЧС по Башкирии сообщает об обнаружении людей в воде. Так, накануне в Туймазинском районе спасателями извлечено из реки Туймазинка и передано сотрудникам полиции тело мужчины. Обстоятельства происшествия уточняются, проводятся следственные мероприятия.

В Стерлитамаке,  возле сточной трубы от ливневых колодцев вблизи реки Ольховка также обнаружен мужчина без признаков жизни. Спасателями тело мужчины извлечено и передано сотрудникам полиции. Личность и обстоятельства происшествия уточняются.​

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