Новости Башкортостана и Уфы
76.45
0
82.39
0
74.99
-0.92
4+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 15:31

В Башкирии 70-летний водитель получил условный срок за ДТП с гибелью мотоциклиста

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Нефтекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимого 70-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, в сентябре прошлого года в Нефтекамске водитель за рулем машины при повороте налево не заметил встречный мотоцикл, под управлением 34-летнего горожанина. Хозяин авто не снизил скорость и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом. От полученных телесных повреждений мотоциклист скончался на месте происшествия.

«Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, — проинформировали в суде. — Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение морального вреда, нарушение потерпевшим ПДД (управление спортивным мотоциклом, эксплуатация которого на дорогах общего пользования запрещена, с существенным превышением установленного скоростного режима), участие подсудимого в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, позицию потерпевших о снисхождении при назначении наказания».

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 70-летнего мужчину признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Приговор в законную силу пока не вступил.

Автор:Дарья Субботина
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика