В Башкирии 70-летний водитель получил условный срок за ДТП с гибелью мотоциклиста

Нефтекамский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее несудимого 70-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, в сентябре прошлого года в Нефтекамске водитель за рулем машины при повороте налево не заметил встречный мотоцикл, под управлением 34-летнего горожанина. Хозяин авто не снизил скорость и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло столкновение с мотоциклом. От полученных телесных повреждений мотоциклист скончался на месте происшествия.

«Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал частично, — проинформировали в суде. — Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому, суд признал признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное частичное возмещение морального вреда, нарушение потерпевшим ПДД (управление спортивным мотоциклом, эксплуатация которого на дорогах общего пользования запрещена, с существенным превышением установленного скоростного режима), участие подсудимого в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, позицию потерпевших о снисхождении при назначении наказания».

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 70-летнего мужчину признали виновным и назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Приговор в законную силу пока не вступил.