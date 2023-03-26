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Сегодня, 12:38

Мать двоих детей убила жителя Башкирии, украла у него телефон и паспорт

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Стерлитамакский городской суд вынес приговор в отношении 36-летней местной жительницы, обвиняемой по статьям «убийство», «кража» и «похищение или повреждение документов».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, в прошлом году 24 августа обвиняемая со своим знакомым устроили застолье с алкоголем в квартире. Между ними произошла бытовая ссора, мужчина оскорбил женщину, та затаила обиду. Пьяная собутыльница, вооружившись ножом, умышленно нанесла им со значительной физической силой один удар потерпевшему в область грудной клетки слева. Пострадавший скончался от потери крови. Женщина похитила у него телефон и паспорт гражданина РФ.

«При назначении наказания подсудимой суд учел явку с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, принесение письменных извинений перед потерпевшей, наличие у неё тяжелых заболеваний, нахождение на иждивении одного несовершеннолетнего и одного малолетнего детей. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено», — проинформировали в суде.

Женщину приговорили к шести годам двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Автор:Дарья Субботина
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