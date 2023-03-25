Новости Башкортостана и Уфы
76.45
+0.14
82.39
-0.75
74.99
-0.92
4+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 12:11

Задержан мужчина, укравший икону «Божьей матери» из храма в Уфе

МВД Башкирии
Фото:МВД Башкирии

Полиция Башкирии задержала мужчину, подозреваемого в краже иконы «Божьей матери» 19-го века из Свято-Сергиевский Собора в Уфе. Об этом сообщили в МВД республики.

Поиски похитителя велись с февраля 2023 года, писал ранее «Башинформ». По данным сотрудников правоохранительных органов, злоумышленником оказался 34-летний житель Дюртюлинского района, который уже привлекался к уголовной ответственности. Его личность удалось вычислить по видеокамерам наблюдения.

Известно, что вор зашел в храм, чтобы погреться — заметив икону, он улучил момент и забрал образ. На момент преступления рецидивист был пьян.

«Мужчина собирался ее продать, однако план не осуществился. Со слов задержанного, он положил икону в сумку, которую оставил около одного из магазинов. Вспомнить его точное местоположение не смог, так как был под влиянием горячительных напитков. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ», — пояснили в МВД РБ.

Ущерб, нанесенный церкви, оценивается примерно в 50 тысяч рублей. Поиски реликвии продолжаются. Всех, кому известно о местонахождении иконы, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или обратиться к представителям духовенства Собора.

Видео:МВД Башкирии
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика