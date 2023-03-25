Задержан мужчина, укравший икону «Божьей матери» из храма в Уфе

Полиция Башкирии задержала мужчину, подозреваемого в краже иконы «Божьей матери» 19-го века из Свято-Сергиевский Собора в Уфе. Об этом сообщили в МВД республики.

Поиски похитителя велись с февраля 2023 года, писал ранее «Башинформ». По данным сотрудников правоохранительных органов, злоумышленником оказался 34-летний житель Дюртюлинского района, который уже привлекался к уголовной ответственности. Его личность удалось вычислить по видеокамерам наблюдения.

Известно, что вор зашел в храм, чтобы погреться — заметив икону, он улучил момент и забрал образ. На момент преступления рецидивист был пьян.

«Мужчина собирался ее продать, однако план не осуществился. Со слов задержанного, он положил икону в сумку, которую оставил около одного из магазинов. Вспомнить его точное местоположение не смог, так как был под влиянием горячительных напитков. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ», — пояснили в МВД РБ.

Ущерб, нанесенный церкви, оценивается примерно в 50 тысяч рублей. Поиски реликвии продолжаются. Всех, кому известно о местонахождении иконы, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или обратиться к представителям духовенства Собора.