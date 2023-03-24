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Вчера, 17:10

Жителя Башкирии отправили в колонию за убийство пьяного бомжа, который проник к нему в дом

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Кушнаренковский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 53-летнего жителя села Кушнаренково за совершение убийства человека. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, в ночь с 14 на 15 декабря 2022 года гражданские супруги, находясь у себя дома, после распития спиртных напитков легли спать.

Через некоторое время к ним в жилище через незапертую входную дверь в поисках ночлега вошел пьяный бомж. Незваный гость потребовал от проснувшегося хозяина дома предоставить ему ночлег, на что последний ему отказал и вытолкал его руками во двор, а сам лёг спать.

«Позже бездомный вновь вошел в чужой дом и начал оскорблять, угрожать подсудимому. На что тот, подняв деревянные палки, лежавшие рядом в сугробе, умышленно нанес бомжу множественные удары — не менее шести. От полученных увечий тот скончался. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся», — проинформировали в суде.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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