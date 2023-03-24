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Вчера, 13:20

Жителей Башкирии держит в страхе «приютовский маньяк», стреляющий по кошкам и собакам

соцсети
Фото:соцсети

В Белебеевском районе, поселке Приютово, местные жители бьют тревогу. Неизвестный, которому уже дали прозвище «приютовский маньяк», стреляет по кошкам и собакам.

«Это уже настоящий серийный маньяк! Почерк один и тот же: стреляет по переносице, но в этот раз пуля другая. 22 марта от его действий пострадала кошка. У больного человека, возможно, имеется разное оружие. Нам страшно! Страшно не только за животных, но и за детей, людей. Что с головой этого стрелка? Он больной! Если бы по горячим следам наша полиция поймала преступника по нашему заявлению, а не написала, что преступления нет, то, думаю, живодёр был бы наказан. В прошлый раз кот умер от ранения, которое было сделано человеком. Просьба ко всем жителям поселка — кто владеет какой-то информацией по этой стрельбе, сообщить нам. Мы будем прилагать со своей стороны все усилия, чтобы найти стрелка», — написала в соцсетях местная жительница.

В комментариях к посту нашлись хозяева раненой кошки, которая потерялась. Интернет-пользователи отметили, что есть статья 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), что живодерство — это уголовное преступление, которое наказывается вплоть до лишения свободы: «Такие люди сначала животных калечат, потом людей, нужно всеми силами его искать и принимать меры»; «Это не взрослый человек. Летом прошлого года мой сын пошел в магазин, и какие-то подростки выстрелили ему в лоб. Осталась вмятина. Пока я к нему бежала, их уже след простыл»; «Утром 11 марта на перекрестке между сёлами 8 Марта и Знаменка выстрелом была убита собака — дворняжка»; «Думаю, полицейские тоже должны на это обратить внимание! Ведь он будет продолжать убивать!».

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием по поводу данных сообщений в пресс-службу МВД по РБ.

«Сейчас полицейские Белебеевского района проводят проверку, материалы которой будут переданы в подразделение дознания для принятия процессуального решения», — ответили на запрос в ведомстве.
Автор:Дарья Субботина
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