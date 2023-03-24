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24 Марта , 00:21

В Благовещенске во время пожара в частном доме погиб мужчина

В 22.18 в четверг в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение, что горит дом по ул. Пролетарская в г. Благовещенске. 

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

По прибытию выяснилось, что горит двухэтажный кирпичный жилой дом размерами 6х10 метров.

"Был обнаружен мужчина, 1946 года рождения без сознания. Прибывшая к месту скорая медицинская помощь констатировала смерть", - сообщили "Башинформу" в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Горение ликвидировано на площади 30 кв. метров.

Причина пожара устанавливается. Работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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