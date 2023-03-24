Новости Башкортостана и Уфы
76.31
-0.65
83.15
+0.18
74.3
-1.61
2+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Вчера, 20:22

Из Башкирии за рубеж пытались вывезти крупную партию шкур и чучел птиц и животных

Сотрудники оперативно-розыскного отдела Башкортостанской таможни выявили и пресекли устойчивый международный контрабандный канал вывоза с территории России особо ценных диких млекопитающих, а также их видов, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами Российской Федерации. Мероприятия проводились совместно с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области.

Крупную партию шкур и чучел птиц и животных под видом сувениров (искусственных моделей) с использованием поддельных документов и недостоверных сведений злоумышленники пытались вывезти грузовым транспортом из России за рубеж. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни.

В ходе оперативно-розыскной деятельности таможенники задержали и изъяли из незаконного оборота 36 дериватов животных (шкуры, чучела) таких видов как беркут (особо ценный вид), полярная сова, белоголовый сип, соболь, песец, лев и других на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.

«Выяснилось, что незаконной деятельностью на протяжении нескольких лет занималась международная организованная преступная группа. Животные добывались браконьерским путем из естественной среды их обитания», − сказал заместитель начальника Башкортостанской таможни Ринат Галиев.

В отношении установленных лиц Башкортостанская таможня возбудила два уголовных дела по части 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенное организованной преступной группой).

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика