Из Башкирии за рубеж пытались вывезти крупную партию шкур и чучел птиц и животных

Сотрудники оперативно-розыскного отдела Башкортостанской таможни выявили и пресекли устойчивый международный контрабандный канал вывоза с территории России особо ценных диких млекопитающих, а также их видов, занесенных в Красную книгу РФ и охраняемых международными договорами Российской Федерации. Мероприятия проводились совместно с пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области.

Крупную партию шкур и чучел птиц и животных под видом сувениров (искусственных моделей) с использованием поддельных документов и недостоверных сведений злоумышленники пытались вывезти грузовым транспортом из России за рубеж. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Башкортостанской таможни.

В ходе оперативно-розыскной деятельности таможенники задержали и изъяли из незаконного оборота 36 дериватов животных (шкуры, чучела) таких видов как беркут (особо ценный вид), полярная сова, белоголовый сип, соболь, песец, лев и других на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.

«Выяснилось, что незаконной деятельностью на протяжении нескольких лет занималась международная организованная преступная группа. Животные добывались браконьерским путем из естественной среды их обитания», − сказал заместитель начальника Башкортостанской таможни Ринат Галиев.

В отношении установленных лиц Башкортостанская таможня возбудила два уголовных дела по части 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, совершенное организованной преступной группой).