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Сегодня, 16:15

Житель Башкирии вонзил нож в шею своего знакомого

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего уроженца республики, обвиняемого в покушении на убийство. По информации пресс-службы суда, нетрезвый мужчина совместно со своими знакомыми распивал алкоголь. Как это часто бывает, «под градусом» между двумя знакомыми произошла ссора, переросшая в обоюдную драку.

Потерпевший нанес подсудимому ранение в области шеи. Тот, разозлившись, взял в руку кухонный нож и ударил им в шею своего товарища по бутылке. Тем самым он причинил ему легкий вред здоровью.

«Действия подсудимого подлежали переквалификации с ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ на п. „в“ ч. 2 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Мужчина свою вину признал в полном объеме», — пояснили «Башинформу» в суде.

Обвиняемого признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на один год шесть месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу пока не вступил.

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