В Уфе суд вынес приговор в отношении «черных» риелторов

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор в отношении четырех местных жителей по статье «мошенничество в крупном и особо крупном размере». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, с 2010 по 2013 год директор агентства недвижимости, её сотрудник и их знакомые предложили троим клиентам варианты покупки жилья в Уфе. Зная, что реализуемые две квартиры и одна комната принадлежат на праве собственности третьим лицам, подельники представляли покупателям фиктивные нотариальные доверенности, в том числе от умершего гражданина, договоры купли-продажи и передачи жилых помещений, а также поддельный паспорт гражданина России.

«Не намереваясь исполнять обязательства, сообщники похитили полученные деньги. Общий ущерб от преступлений составил 4,3 млн рублей. По заявлениям наследников и собственников объектов недвижимости судом сделки признаны недействительными, права владения возвращены в первоначальное состояние, — проинформировали в надзорном ведомстве. — Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет шести месяцев до пяти лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима».

Подсудимые были взяты под стражу в зале суда.