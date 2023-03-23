В Башкирии экс-сотруднику ГИБДД предстоит отбыть 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима

Советский районный суд Уфы вынес приговор в отношении бывшего инспектора ГИБДД по статьям «получение взятки» и «мелкое взяточничество». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, в августе 2020 года мужчина при патрулировании улицы выявил, что водитель автомобиля марки Mercedes-Benz находится в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в октябре 2020 года подсудимый остановил Renault Sandero Stepway, который двигался во встречном направлении по дороге с односторонним движением. За несоставление протоколов о привлечении нарушителей к административной ответственности он получил 20 тысяч рублей.

Подсудимый частично признал свою вину, ранее судим за аналогичные преступления. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

«В общей сложности по совокупности преступлений ему предстоит отбыть 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе в органах МВД, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 7 лет», — пояснили в региональном надзорном ведомстве.