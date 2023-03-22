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Вчера, 14:10

Житель Башкирии прыснул в глаза бывшей супруги перцовым баллончиком и получил судебный штраф

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Нефтекамский городской суд обратилась местная жительница. Она потребовала, чтобы ее бывший муж компенсировал моральный вред. Как сообщили в пресс-службе суда, в ноябре 2022 года экс-супруг распылил в сторону женщины содержимое перцового баллончика. Согласно заключению эксперта, у нее был установлен химический ожог роговицы глаз.

В возбуждении уголовного дела истцу было отказано за отсутствием в действиях ответчика состава преступления. Тогда пострадавшая просила взыскать с ответчика в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Мужчина исковые требования не признал, просил в иске отказать.

«Определяя размер компенсации причиненных истцу нравственных и физических страданий, вызванных действиями ответчика, суд учёл фактические обстоятельства дела, степень вины ответчика, характер и степень причиненных истцу нравственных страданий. Также судом учтено материальное положение ответчика. Решением Нефтекамского городского суда РБ исковые требования удовлетворены частично. С ответчика в пользу истца взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тысяч рублей», — заявили «Башинформу» в пресс-службе суда.

Решение в законную силу не вступило, обжаловано ответчиком.

Автор:Дарья Субботина
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