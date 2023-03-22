В Башкирии зоотехник получила тяжёлую травму на производстве

В Ермекеевском районе зоотехник получила тяжёлую травму. Гострудинспекция в РБ начала расследование несчастного случая, в результате которого пострадала 29-летняя работница ООО «Северная Нива Башкирия».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл 19 марта на территории животноводческого комплекса «Семёно-Макарово» Ермекеевского района. Во время погрузочно-разгрузочных работ механизатор, совершая манёвр задним ходом, совершил наезд на зоотехника. Молодая женщина получила тяжёлую травму и была госпитализирована.

В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.