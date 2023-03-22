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Вчера, 17:23

Совращенная 27-летним жителем Башкирии школьница забеременела

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Благовещенский районный суд признал виновным 27-летнего местного жителя по обвинению в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе суда, мужчина вместе с ранее знакомой девочкой, которая не достигла 16-летнего возраста, вступил с ней в половое сношение по обоюдному согласию. Позже выяснилось, что школьница ждет ребенка.

«Действия мужчины суд квалифицировал по ч. 1 ст. 134 УК РФ, как половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста. В ходе судебного заседания подсудимый и потерпевшая планировали зарегистрировать брак, — проинформировали в суде. — Несмотря на это, суд учел характер и степень общественной опасности инкриминируемого мужчине преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетней, возраст потерпевшей, наступившие от этого последствия».

Любые действия сексуального характера, совершенные в отношении детей, не достигших совершеннолетия, имеют правовые последствия. В итоге мужчину приговорили к обязательным работам на срок 280 часов.

Автор:Дарья Субботина
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