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Вчера, 18:46

Мэр Салавата обвиняется в превышении должностных полномочий

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Советский районный суд Уфы избрал в отношении главы администрации города Салавата Игоря Миронова меру пресечения в виде запрета определенных действий сроком до 9 апреля 2023 года. Как сообщили «Башинформу» в объединенной пресс-службе судов РБ, он обвиняется в превышении должностных полномочий.

Следствие считает, что в августе 2020 года мэр Салавата заключил концессионное соглашение с юрлицом, в адрес которого без проведения конкурса передал сроком на 50 лет права владения и пользования системой энергосетевого хозяйства города. Между тем объект имеет социальное и коммунальное назначение. Сделано это было в счет проведения организацией работ по содержанию, эксплуатации и реконструкции этой системы.

«В итоге существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства в виде дискредитации и подрыва авторитета органов местного самоуправления в связи с заключением соглашения в обход конкурентных процедур, а также непоступлением в бюджет города ежегодной прибыли от использования МУП "Электрические сети"», — проинформировали в пресс-службе судов РБ.

Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства. Но изучив представленные материалы, выслушав участников процесса, суд постановил избрать в отношении Игоря Миронова меру пресечения в виде запрета определенных действий до 9 апреля. Постановление в законную силу пока не вступило.

«Башинформу» в пресс-службе администрации города Салавата сообщили о том, что по данному делу ведется разбирательство, Игорь Миронов находится в отпуске.

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