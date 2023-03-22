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Вчера, 14:34

Идут поиски 31-летней жительницы Башкирии, пропавшей в Международный женский день

поисковый отряд «БашРегионСпас»
Фото:поисковый отряд «БашРегионСпас»

В Башкирии ведутся поиски 31-летней жительницы Сибая Сабрины Умировой, сообщает «БашРегионСпас». Женщина, также известная под именем Язгуль Юлуевой, пропала без вести с 8 марта.

На момент исчезновения она была одета в черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные сапоги и белую вязаную шапку. Среди других ее примет — худощавое телосложение, рост 169 сантиметров, карие глаза и короткие темно-русые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону 8-937-3-102-112 или на единый номер 112.

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