Идут поиски 31-летней жительницы Башкирии, пропавшей в Международный женский день

В Башкирии ведутся поиски 31-летней жительницы Сибая Сабрины Умировой, сообщает «БашРегионСпас». Женщина, также известная под именем Язгуль Юлуевой, пропала без вести с 8 марта.

На момент исчезновения она была одета в черную куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные сапоги и белую вязаную шапку. Среди других ее примет — худощавое телосложение, рост 169 сантиметров, карие глаза и короткие темно-русые волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят позвонить по телефону 8-937-3-102-112 или на единый номер 112.