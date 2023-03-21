Житель Башкирии перечислил мошенникам более полумиллиона рублей

В полицию Нефтекамска обратился 62-летний гражданин. Как выяснилось, злоумышленники по самой распространенной схеме ввели его в заблуждение: нефтекамец оформил в кредит 547 тысяч рублей и перевел их на счета неизвестных.

В своем заявлении потерпевший указал, что ему позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных структур. Он сообщил, что преступники оформляют на его имя кредит, якобы для того, чтобы их задержать, необходимо срочно оформить кредит и перевести деньги. Нефтекамца предупредили, что данная информация строгой секретности, за ее разглашение могут привлечь к уголовной ответственности.

«Доверчивый житель города, следуя указаниям по телефону, оформил в банке кредит, получил наличными деньги и осуществил перевод на продиктованный счет, — сообщили „Башинформу“ в пресс-службе МВД по РБ. — Следственным отделом по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего».