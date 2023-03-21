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Сегодня, 10:22

В МВД по Башкирии прокомментировали потасовку с участием посетителей бара и полицейских

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В МВД по Башкирии прокомментировали инцидент с потасовкой у ночного бара, в котором были замешаны сотрудники полиции. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства, 7 марта в полицию поступило сообщение о том, что на улице Бакалинской возле одного из питейных заведений произошел конфликт. Участниками были около 15 отдыхавших. На место незамедлительно прибыли полицейские.

«Предварительно было установлено, что произошел конфликт между двумя компаниями. В ходе потасовки граждане нанесли друг другу телесные повреждения. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего было принято решение о доставлении участников происшествия в отдел полиции. Двое граждан отказались выполнить законные требования сотрудников, не реагировали на их замечания, при этом нецензурно выражались, хватали сотрудников полиции за форменное обмундирование. В соответствии с Законом „О полиции“ в отношении граждан были применены физическая сила и специальные средства», — проинформировали в МВД по РБ.

В отношении доставленных были составлены административные протоколы, в том числе за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. На момент доставления жалоб от граждан на действия полицейских не поступало.

Спустя четыре дня двое участников происшествия обратились за медпомощью, указав, что телесные повреждения им нанесены якобы сотрудниками полиции.

«Руководством управления МВД России по Уфе проведена служебная проверка, результаты которой направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России для принятий процессуального решения», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе СУ СКР по РБ сообщили, что по поступившим материалам из органов МВД в следственном отделе по Кировскому району Уфы организована проверка.

Автор:Дарья Субботина
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