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Сегодня, 09:24

В Баймаке пожарные оперативно потушили возгорание в магазине

ГУ МЧС по РБ
Фото:ГУ МЧС по РБ

Сегодня утром поступило сообщение о пожаре в магазине по улице Цветаевой в Баймаке. На место незамедлительно выехали силы и средства МЧС России, добровольная пожарная команда Мерясовского сельсовета и другие экстренные службы.

«По прибытии пожарные приступили к тушению открытого горения кровли двухэтажного шлакоблочного здания магазина. В течение 40 минут горение было локализовано, еще через 20 минут открытое горение потушено. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Всего в тушении огня было задействовано 23 человека и 5 единиц техники.

Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

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