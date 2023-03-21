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Сегодня, 21:42

В Башкирии задержали должника с общей задолженностью на сумму более 620 тысяч рублей

В Иглинском районе Башкирии сотрудники госавтоинспекции остановили «Мерседес Бенц» под управлением 24-летнего уфимца.

Как сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, федеральная информационная база показала, что владелец автомобиля - должник. Он имеет общую задолженность на сумму более 620 тысяч рублей, из них 40 тысяч рублей за нарушение ПДД.

Со слов водителя, транспортное средство взял у своего знакомого. Федеральной службой судебных приставов, после оформления соответствующих документов, автомобиль был помещен на специализированную стоянку.

Очередной неплательщик штрафов был задержан в рамках проведения профилактического мероприятия «Должник».

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