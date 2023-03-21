В Башкирии виновник ДТП, в котором один человек погиб и пострадало двое, раскаялся в содеянном

В Иглинском районе завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб один человек и пострадало двое. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Следкома РБ.

18-летний житель Иглинского района обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как установлено следствием, вечером 1 января 2023 года обвиняемый на автомобиле «Лада Гранта» двигался с превышением максимально разрешенной скорости по улице Ленина села Иглино. Он не имел водительских прав и пренебрегал безопасностью других участников дорожного движения.

В результате водитель не справился с управлением и при заносе автомобиля выехал на обочину, где допустил наезд на троих пешеходов. В результате ДТП 18-летний молодой человек скончался, еще одному 18-летнему парню был причинен тяжкий вред здоровью, а 17-летней девушке - вред средней тяжести.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.