Новости Башкортостана и Уфы
77.24
+0.64
82.37
+0.91
74.92
+1.12
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Происшествия
Сегодня, 18:11

В Башкирии виновник ДТП, в котором один человек погиб и пострадало двое, раскаялся в содеянном

В Иглинском районе завершено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб один человек и пострадало двое. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе Следкома РБ.

18-летний житель Иглинского района обвиняется в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенном лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Как установлено следствием, вечером 1 января 2023 года обвиняемый на автомобиле «Лада Гранта» двигался с превышением максимально разрешенной скорости по улице Ленина села Иглино. Он не имел водительских прав и пренебрегал безопасностью других участников дорожного движения. 

В результате водитель не справился с управлением и при заносе автомобиля выехал на обочину, где допустил наезд на троих пешеходов. В результате ДТП 18-летний молодой человек скончался, еще одному 18-летнему парню был причинен тяжкий вред здоровью, а 17-летней девушке - вред средней тяжести.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении и раскаялся в содеянном. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Госкомжилнадзор РБ
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика