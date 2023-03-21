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Сегодня, 08:26

В Башкирии при наезде автомобиля пострадал 60-летний пешеход

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Башкирии при наезде автомобиля пострадал 60-летний пешеход. Инцидент произошел накануне вечером в городе Кумертау на улице Машиностроителей.

По данным ГИБДД по РБ, 28-летний местный житель, управляя «Шевроле Нива», во дворе дома совершил наезд на 60-летнего местного жителя. Предположительно, пострадавший был пьян и лежал на проезжей части.

«В результате ДТП пешеход с тяжёлыми травмами госпитализирован. Со слов водителя, он не заметил лежащего человека на проезжей части. По факту ДТП проводится проверка», — сообщили в ведомстве.
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