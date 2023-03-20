В Башкирии убийца привязал тросом труп мужчины к машине и попытался увезти на кладбище

В Дюртюлинском районе полиция разбирается в обстоятельствах убийства местного жителя. По предварительным данным пресс-службы МВД по РБ, 45-летний подозреваемый, после совершения убийства, попытался вывезти тело в ближайший лес, привязав его к машине.

«В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что на автодороге возле села Суккулово лежит мертвый мужчина со связанными ногами. На место происшествия выехали правоохранители. Установлено, что тело принадлежит 51-летнему жителю села Семилетка. При осмотре у погибшего обнаружены ножевые ранения в шею. Был установлен предполагаемый злоумышленник. Полицейские и следователи, тщательно осмотрев место происшествия и изучив запись камеры видеонаблюдения, выяснили, что машиной, проезжавшей ночью и тащившей за собой тело, мог управлять 45-летний мужчина, который временно проживал у отца в селе Суккулово», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе ведомства.

Предварительно, 51-летний мужчина пришел в гости к новому знакомому — 45-летнему жителю села Суккулово. Весь день сельчане, пятеро человек, распивали спиртные напитки, а под вечер, будучи пьяными, переместились в баню, где так же пили алкоголь. Там между новыми знакомыми возникла ссора. 45-летний хозяин дома схватил нож и нанес приятелю несколько ударов в шею. Поняв, что мужчина мертв, злоумышленник решил избавиться от тела. Он завязал жертве ноги, обмотал тело пленкой и, привязав тело тросом к своей машине, направился в сторону местного кладбища, где намеревался спрятать убитого. Но довести дело до конца не удалось, самодельный трос оторвался. Злоумышленник не стал заново цеплять его к машине, оставив погибшего посреди дороги, и уехал к себе домой. Вскоре к нему нагрянули сотрудники полиции.

«С подозреваемым проводятся первоначальные следственные действия, следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. По данному факту Дюртюлинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — добавили в пресс-службе СУ СК России по РБ.