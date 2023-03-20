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Сегодня, 09:55

В Башкирии сбитого пешехода переехали еще четыре машины

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

В Башкирии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим пешеходом. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, авария произошла 19 марта около девяти часов вечера в Мелеузовском районе на 213 км автодороги Уфа - Оренбург.

Предварительно установлено, что 62-летний житель Кумертау за рулём «Ленд Ровер Спорт» допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области. После наезда мужчина попал под колеса ещё четырёх автомобилей.

«В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — проинформировали в ведомстве.

Автор:Дарья Субботина
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