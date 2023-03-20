В Башкирии сбитого пешехода переехали еще четыре машины

В Башкирии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим пешеходом. Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе региональной госавтоинспекции, авария произошла 19 марта около девяти часов вечера в Мелеузовском районе на 213 км автодороги Уфа - Оренбург.

Предварительно установлено, что 62-летний житель Кумертау за рулём «Ленд Ровер Спорт» допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области. После наезда мужчина попал под колеса ещё четырёх автомобилей.



«В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего», — проинформировали в ведомстве.