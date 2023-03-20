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Сегодня, 11:05

Массовая эвакуация. В Уфе в несколько вузов поступили тревожные сообщения

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Уфе 20 марта на электронные почты Башгосмедуниверситета, Уфимского государственного нефтяного технического университета и Уфимского университета науки и технологий поступили сообщения о подозрительных предметах, якобы размещенных по всем корпусам. Как сообщил «Башинформу» собственный источник в правоохранительных органах, на места выехали представители экстренных служб для проверки помещений.

«Администрации объектов самостоятельно принимают решения по проведению эвакуации. Известно, что из одного корпуса нефтяного вуза вывели порядка 500 человек. По остальным учреждениям образования информация уточняется», — рассказал собеседник информагентства.

Автор:Дарья Субботина
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