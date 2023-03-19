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Вчера, 21:07

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружено тело женщины

МЧС по РБ
Фото:МЧС по РБ

В МЧС по Башкирии 19 марта поступило сообщение о пожаре по улице Кармишина в деревне Дмитриева Поляна Шаранского района. На место были направлены силы и средства МЧС России и местная добровольная пожарная команда.

«Установлено, что пожар произошел в бревенчатом доме размерами 5×7 метров. В ходе тушения обнаружена погибшая женщина, 1987 года рождения. Возгорание потушено», — сообщили «Башинформу» в пресс-службе МЧС по РБ.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

«Пожар — это страшно и больно. Больно терять близких. Соблюдайте правила пожарной безопасности, не допускайте неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении. Соблюдайте правила безопасности при эксплуатации электрооборудования и печного отопления», — подчеркнули в ведомстве.

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