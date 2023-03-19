Уфимка отдала курьеру пол-миллиона рублей после сообщения «Ваш родственник попал в ДТП»

Накануне сразу несколько жителей Башкирии попались на уловки мошенников, работающих по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом в своем телеграм-канале сообщил главынй госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.

«91-летняя пенсионерка из Уфы, поверив словам мошенников, что ее дочь попала в ДТП, передала курьеру деньги в размере 500 тысяч рублей. Только после передачи средств уфимка созвонилась с дочерью и, узнав, что с ней все в порядке, обратилась в полицию», - рассказал Севастьянов.

На аналогичную схему мошенничества попалась также жительница Дюртюлинского района. В ее случае мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов и, чтобы «решить вопрос», запросили 100 тысяч рублей. В итоге женщина передала прибывшему к ней курьеру требуемую сумму.

«Не переводите деньги незнакомым людям. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру», - советует главный госавтоинспектор Башкирии.

Всего за сутки мошенники лишили жителей республики более 3 млн рублей.

Как сообщал 1 марта "Башинформ", за сутки мошенники обманом выманили у жителей Башкирии 9 млн рублей. В числе зарегистрированных случаев мошенничества - 6 фактов обмана граждан под видом сотрудника банка или правоохранительного органа, 6 — при предоставлении различных услуг, 5 — при покупке/продаже товаров через интернет, 4 факта незаконного оформления «микрозайма», 3 факта обмана под предлогом инвестирования, 3 факта обмана путем взлома аккаунта и 1 факт обмана по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».