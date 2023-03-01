Мошенники обманом выманили у жителей Башкирии 9 млн рублей. По информации пресс-службы МВД по РБ, за прошлые сутки в дежурные части органов внутренних дел республики поступило 28 сообщений. В их числе зарегистрированы: 6 фактов обмана граждан под видом сотрудникам банка или правоохранительного органа, 6 — при предоставлении различных услуг, 5 — при покупке/продаже товаров через интернет, 4 факта незаконного оформления «микрозайма», 3 факта обмана под предлогом инвестирования, 3 факт обмана путем взлома аккаунта, 1 факта обмана по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Так, в отдел МВД России по Мишкинскому району обратилась 68-летняя местная жительница. Сельчанка рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что надо обезопасить банковский счет, так как его пытаются взломать. Пенсионерка поверила и, обналичив свои сбережения в размере 500 тысяч рублей, положила их на «резервный» счет, указанный аферистом. Осознав, что ее обманули, обратилась в полицию.

84-летняя жительница города Кумертау передала свои сбережения, спасая сноху от уголовной ответственности. Во всяком случае так думала пожилая горожанка. Вчера ей на домашний телефон позвонил якобы сотрудник правоохранительного органа и сообщил плохое известие. По словам звонившего, родственницу можно «спасти», но для этого требовалась крупная сумма. 84-летняя бабушка собрала свои накопления в размере 160 тысяч рублей и передала их курьеру. Чуть позже она сама перезвонила снохе и узнала, что с ней все в порядке. Осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию.

Правоохранители напоминают: не переводите деньги незнакомым людям. В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка — положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру. Не заходите по подозрительным ссылкам и по непроверенным сайтам.