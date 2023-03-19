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Сегодня, 10:37

Пьяный водитель в Башкирии сбил насмерть лежащего пешехода

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

Сотрудники полиции Архангельского района устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим, сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Владимир Севастьянов. 

По его словам, накануне утром в селе Благовещенка на улице Центральная неустановленный водитель сбил 47-летнего мужчину и скрылся с места происшествия. В результате дорожной аварии пешеход  от полученных травм скончался. 

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции водителя задержали. Им оказался 37-летний местный житель, - рассказал Севастьянов. - По предварительным данным он, управляя не зарегистрированным в установленном порядке ВАЗ-2199, совершил наезд на лежащего пешехода. Его освидетельствование показало 0.918 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Задержанный водительских прав не имел».

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал 16 марта «Башинформ», в Караидельском районе Башкирии также было зарегистрировано смертельное ДТП.

Автор:Галина Бахшиева
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