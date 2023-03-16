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Сегодня, 09:24

В Башкирии расследуют новый случай смертельного ДТП

Ксения Калинина, архивное фото
Фото:Ксения Калинина, архивное фото

В Караидельском районе Башкирии выясняют обстоятельства смертельного ДТП, сообщил в своем телеграм-канале главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. 

«Вчера на 107 км автодороги Бирск - Тастуба - Сатка 70-летний местный житель за рулём ВАЗ-2115, предположительно, на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу «Форду Маверик» и столкнулся с ним. В результате ДТП 67-летняя пассажирка ВАЗа, супруга водителя, от полученных травм скончалась на месте. Сам водитель ВАЗа госпитализирован», - рассказал Владимир Севастьянов и добавил, что пострадавший ранее был лишён водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано три автомобильные аварии, в которых один человек погиб, еще трое получили травмы. Задержаны 23 нетрезвых водителя, трое из которых сели за руль в нетрезвом виде повторно, сообщили «Башинформу» в пресс-службе ГИБДД Башкирии. 

Видео:телеграм-канал Владимира Севастьянова
Автор:Галина Бахшиева
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