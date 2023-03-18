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Вчера, 17:04

В Уфе из-за пожара в супермаркете эвакуировали 26 человек

пресс-служба ГУ МЧС России по РБ
Фото:пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Сегодня в башкирской столице из-за пожара эвакуировали жителей пятиэтажки. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МЧС, в 14.21 на пульт диспетчера пришло сообщение о сильном задымлении подвала в дома на улице Сельской Богородской.

На место оперативно выехали экстренные службы. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 26 человек, из них 4 ребенка. Пострадавших нет.

Установлено, что источником сильного задымления стало горение бумажной и пластиковой тары на складе супермаркета, расположенного в жилом доме. В 15.03 открыто горение было ликвидировано. Причину возгорания предстоит выяснить дознавателю МЧС.

Автор:Ляйсан Закирова
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