В Башкирии ночью водитель задавил свою пассажирку

За минувшую ночь на дорогах Башкирии погибли два пешехода. Первое ДТП произошло около полуночи в Альшеевском районе на 106 км автодороги Чишмы-Аксёново-Киргиз-Мияки, близ д. Ханжарово. 25-летний житель Уфимского района на «Ладе Гранте» сбил 53-летнего жителя Миякинского района. Потерпевший скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, которую вызвал водитель. С его слов, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть.

Вторая авария случилась в Благовещенске на ул. Южный тупик. 40-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112, наехал на 34-летнюю женщину, которая ранее являлась его пассажиркой. Она также скончалась на месте от травм.

Как отметили в УГИБДД, результаты медосвидетельствования оказались отрицательными — оба водителя был трезвы.