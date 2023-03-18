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Сегодня, 11:20

В Башкирии ночью водитель задавил свою пассажирку

УГИБДД МВД по РБ
Фото:УГИБДД МВД по РБ

За минувшую ночь на дорогах Башкирии погибли два пешехода. Первое ДТП произошло около полуночи в Альшеевском районе на 106 км автодороги Чишмы-Аксёново-Киргиз-Мияки, близ д. Ханжарово. 25-летний житель Уфимского района на «Ладе Гранте» сбил 53-летнего жителя Миякинского района. Потерпевший скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, которую вызвал водитель. С его слов, пешеход внезапно выбежал на проезжую часть.

Вторая авария случилась в Благовещенске на ул. Южный тупик. 40-летний местный житель за рулём ВАЗ-2112, наехал на 34-летнюю женщину, которая ранее являлась его пассажиркой. Она также скончалась на месте от травм.

Как отметили в УГИБДД, результаты медосвидетельствования оказались отрицательными — оба водителя был трезвы.

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