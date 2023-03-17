Житель Башкирии в гостинице избил до смерти мужчину

Благовещенский районный суд РБ признал виновным 48-летнего жителя Салавата, который умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни, что повлекло по неосторожности смерть человека. По данным суда, в ноябре прошлого года потерпевший, находясь в гостинице, скончался от причиненных множественных травм тела с переломами костей скелета и повреждениями внутренних органов.

Подсудимый вину не признал, пояснил, что оборонялся, его убивали; убежать не было возможности. Предвидеть эту ситуацию, предугадать не мог.

«Несмотря на непризнание своей вины, виновность мужчины нашла свое полное подтверждение в ходе судебного следствия. Житель Салавата приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — сообщили «Башинформу» в суде.