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Вчера, 13:51

В Уфе после нападения собаки у девочки остались шрамы и покалеченная психика, у хозяйки пса - штраф

предоставлено «Честно говоря»
Фото:предоставлено «Честно говоря»

В январе этого года 10-летняя девочка подверглась нападению собаки во дворе частного дома своей подруги в селе Тавтиманово. При этом пес не находился на привязи и был без намордника. Девочку с глубокими ранами увезли в больницу № 17. Как информировал «Башинформ», Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РБ было возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Мама девочки, которую едва не загрызла соседская собака, рассказала журналистам Честно говоря о состоянии своего ребёнка, как девочка чувствует себя сейчас. Женщина пояснила, что ее дочь очень боится собак, а шрамы от укусов животного останутся на всю жизнь.

А вот хозяйка собаки отделалась лишь штрафом в 5 тысяч рублей. Отмечается, что она даже не принесла извинений. Собаку поместили в приемник до конца жизни. 

Честно говоря
Фото:Честно говоря
Автор:Дарья Субботина
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