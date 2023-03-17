В Башкирии в жилом доме произошел взрыв газа

В Нефтекамске в квартире жилого дома, расположенного на улице Дорожной, на 9 этаже произошел взрыв газа. Как сообщил «Башинформу» собственный источник, эту квартиру снимает мать с дочерью — их в момент происшествия дома не было.

«На момент прибытия пожарных подразделений горения не наблюдалось. Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси огнем повреждены натяжной полоток и стены, домашнее имущество на кухне размером 3×4 м и в комнате размером 6×3 м однокомнатной квартиры, повреждено остекление. В подъезде осыпалась штукатурка. Из двух подъездов эвакуировано 63 человека, из них 14 детей», — сообщили в МЧС по РБ.

Для жильцов подготовлен пункт временного размещения.

«Видимых нарушений целостности конструкций дома нет, угрозы обрушения нет, газ в подъезде перекрыт, для обследования планируется привлечение диагностического комплекса „Струна“. По указанию начальника главного управления Марата Латыпова, на место выехала оперативная группа МЧС по РБ. Причины произошедшего устанавливаются», — добавили в пресс-службе ведомства.

«После поступления сообщения в полицию, на место прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавших нет. В результате происшествия повреждены окна квартиры. По предварительным данным, хлопок мог произойти из-за скопления газовоздушной смеси», — сообщили «Башинформу» в МВД по РБ.

Прокуратура Башкирии по данному факту проводит проверку.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе соблюдению законодательства в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации газового оборудования. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.