В Башкирии пока мужчина беззаботно шел по улице, его 5-летний сын угодил под колеса иномарки

Сотрудники госавтоинспекции Миякинского района разбираются в ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. По данным пресс-службы ведомства, ближе к вечеру 16 марта на улице Губайдуллина в селе Киргиз-Мияки 57-летний местный житель за рулём «Опель Астра» допустил наезд на пятилетнего пешехода, предположительно, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

«В аварии ребёнок получил травмы. Известно, что отец с сыном возвращались из детского сада. В момент аварии отец беззаботно шёл позади. По факту ДТП проводится проверка», — подчеркнули в ГИБДД по РБ.