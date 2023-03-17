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Сегодня, 09:30

В Башкирии пока мужчина беззаботно шел по улице, его 5-летний сын угодил под колеса иномарки

ГИБДД по РБ
Фото:ГИБДД по РБ

Сотрудники госавтоинспекции Миякинского района разбираются в ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. По данным пресс-службы ведомства, ближе к вечеру 16 марта на улице Губайдуллина в селе Киргиз-Мияки 57-летний местный житель за рулём «Опель Астра» допустил наезд на пятилетнего пешехода, предположительно, перебегавшего проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

«В аварии ребёнок получил травмы. Известно, что отец с сыном возвращались из детского сада. В момент аварии отец беззаботно шёл позади. По факту ДТП проводится проверка», — подчеркнули в ГИБДД по РБ.

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