Невменяемый житель Башкирии избежал уголовной ответственности за убийство сожительницы

Бирский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя, ранее отбывавшего наказание в виде лишения свободы за убийство. Он подозревался в совершении еще одного общественно опасного деяния, подпадающего под признаки ч. 4 ст. 111 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По данным пресс-службы суда, в Бирске в августе 2022 года с 01.00 до 04.00 пьяный подозреваемый, будучи в болезненном состоянии со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения, которое лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, находясь в квартире, на почве личных неприязненных отношений ножом нанес своей сожительнице резаную рану правой голени. Женщина от полученного увечья скончалась.

«Согласно заключению комиссии судебной стационарной психиатрической экспертизы у мужчины обнаружено хроническое психическое расстройство, связанное с опасностью для него и других лиц, и возможностью причинения им другого существенного вреда. В связи с этим суд применил к подозреваемому меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медучреждении, оказывающем психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа на срок шесть месяцев, освободив его от уголовной ответственности за совершение общественно опасного деяния», — сообщили «Башинформу» в суде.

Постановление в законную силу пока не вступило.