В Башкирии мать морила голодом 14-летнего ребенка-инвалида

Прокуратура Аургазинского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы по «неисполнению обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе прокуратуры РБ, женщина, являясь матерью 14-летнего ребенка-инвалида, страдающего заболеванием двигательного аппарата, с августа по сентябрь 2022 года не занималась его воспитанием и обучением, содержала в антисанитарных условиях.

Девочка была лишена возможности регулярно питаться, а также не получала жизненно важные лекарственные препараты. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Несмотря на принятые профилактические меры, она продолжала вести аморальный образ жизни.

«Обвиняемая признала вину в совершении преступления, ребенок передан на воспитание отцу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в прокуратуре РБ.